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МВД усилило охрану дипломатических учреждений

29 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Министерство внутренних дел по поручению Президента Украины Петра Порошенко усилило охрану дипломатических учреждений. Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД.

«Во избежание провокаций антигосударственных сил, управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов», - сказано в нем.

В воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны диппредставительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.

Правоохранители привлечены к охране объектов для предупреждения и пресечения возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка возле диппредставительств.

Также отмечается, что организовано взаимодействие с территориальными управлениями полиции, штабами антитеррористического центра при региональных органах СБУ, местными органами исполнительной власти, воинскими частями и подразделениями Нацгвардии на случай обострения ситуации на охраняемых объектах.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине из-за обстрела консульства Польши в Луцке.

Как ранее сообщала «ЮП», в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение Генконсульства Польши в Луцке.

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