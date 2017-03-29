Срок переоформления «Карточки киевлянина» продлен до 1 декабря, - КГГА

Переход на использование «Карты киевлянина» перенесен с 1 апреля на 1 декабря 2017 года. Указанное решение принял Киевский горсовет.
Отмечается, что владельцы карточки, которые не успели ее заменить, получили дополнительно восемь месяцев для переоформления, при этом не теряя льготы на проезд в общественном транспорте.
«На период до 1 декабря 2017 года представители льготных категорий должны пользоваться исключительно оригиналами свидетельств для бесплатного проезда в городском транспорте», - сказано в сообщении.
Ознакомиться с перечнем льготных категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного проезда в наземном общественном транспорте, можно по ссылкам на сайтах: КП «Киевпастранс» и КП «Киевский метрополитен».
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