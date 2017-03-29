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Еврокомиссия заблокировала крупнейшее в Европе биржевое слияние

29 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Европейская комиссия запретила слияние Deutsche Boerse AG и London Stock Exchange Group (LSEG) — крупнейших биржевых операторов Европы. По итогам расследования Еврокомиссия пришла к выводу о том, что слияние этих компаний приведет к фактической монополизации рынка клиринга ценных бумаг с фиксированным доходом.

Deutsche Boerse и LSEG договорились о слиянии путем обмена акциями в марте 2016 года. В случае успешного завершения сделки был бы создан крупнейший в Европе оператор рынка ценных бумаг с капитализацией более $29 млрд.

В феврале LSEG предупреждала о возможности такого исхода расследования.

«Поскольку стороны не предложили решений, требуемых для устранения наших опасений в нарушении конкуренции, комиссия решила запретить слияние», — заявила представитель ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В частности, LSEG отказалась от продажи итальянской платформы MTS, на которой настаивала ЕК. Компания дала понять, что не хотела бы портить отношения с регуляторами и клиентами в Италии. На долю итальянского бизнеса, частью которого является MTS, приходится порядка 25% операционной прибыли LSEG.

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