Сегодня 29 марта 2017 года, 16:44

Обстрел Генконсульства Польши в Луцке квалифицирован как теракт, - ГПУ

Как стало известно, сегодня ночью на территории Генерального консульства прогремел взрыв. Правоохранители, приехавшие на место происшествия, обнаружили повреждение фасада здания Консульства. Находившиеся на момент взрыва в помещении находился Консул и охрана консульства не пострадали.

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры области, во время осмотра места происшествия изъяты металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранаты, желоб с осколочными повреждениями. Также изъяты металлический предмет, внешне похожий на крышку тубуса ручного противотанкового гранатомета.

«Сведения о террористическом акте (ч.1 ст. 258 УК Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Прокуратурой области подследственность в указанном уголовном производстве определена за следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Волынской области», - идет речь в сообщении прокуратуры.