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Сегодня 29 марта 2017 года, 16:44

Правительсвто одобрило отчет о госбюджете-2016 с дефицитом 70 млрд грн

Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства отчитался о выполнении госбюджета-2016. Члены Кабинета министров единогласно одобрили отчет о выполнении Закона «О Государственном бюджете Украины на 2016 год», сообщает Министерство финансов.

Доходы госбюджета в 2016 году составили 616,3 млрд грн, расходы — 684,9 млрд грн. Объем возврата кредитов — 5,455 млрд гривен, объем предоставления кредитов — 7,116 млрд грн, с дефицитом в сумме 70,3 млрд грн.

Благодаря принятым Правительством мерам по стабилизации финансово-экономической системы и активизации сотрудничества с международными финансовыми организациями со второй половины 2015 удалось постепенно восстановить финансовую и макроэкономическую стабильность, а в 2016 году — обеспечить экономический рост.

Себе в заслугу правительство поставило то, что темпы роста реального ВВП в 2016 году составили 2,3% против прогноза в 2%.

Как отметил Министр финансов, основными итогами выполнения бюджета 2016 являются:

• дефицит менее 3% ВВП в условиях отсутствия или уменьшения некоторых источников доходов;

• выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,1% ВВП;

• ускорения процесса восстановления минимальных социальных стандартов;

• поддержка Пенсионного фонда в условиях резкого сокращения ставки ЕСВ;

• поддержка населения в условиях повышения тарифов на газ и тепло;

• восстановление государственных капитальных вложений;

• поддержка банковской системы и ФГВФЛ.