Сегодня 29 марта 2017 года, 15:13

Приватбанк оспаривает размораживание средств оффшоров, связанных с экс-акционерами

24 марта с.г. Апелляционный суд г. Киева открыл производство по апелляционной жалобе Приватбанка на постановление Печерского райсуда г. Киева от 09 февраля, которым, как писалось, было удовлетворено ходатайство компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP и в рамках обеспечения иска к Приватбанку обязали этот госбанк и его кипрский филиал должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами – в том числе, но не исключительно в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов в по депозитным счетам этих лиц, а также пользование/распоряжение/возврат/выплата денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц в ПриватБанке и его кипрского филиала до решения по существу спора.

Кроме того, суд первой инстанции запретил Приватбанку и его кипрскому филиалу совершать любые действия по:

- остановке/блокированию/прекращению наличных и/или безналичных операций и/или невыполнению платежных поручений/распоряжений (документов) или по любым другим ограничениям пользования/владения/распоряжения денежными средствами, размещенными на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных счетах упомянутых структур;

- списанию/перечислению денежных средств или совершению любых других операций с денежными средствами, размещенными на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах;

- воздержанию от выполнения депозитных договоров.

Ранее Окружной админсуд г. Киева рассматривал иск упомянутых компаний к НБУ и Фонду гарантирования о признании противоправным и отмене приказа временного администратора Приватбанка от 20.12.2016 года №22 «О запрете расходных операций по счетам связанных лиц» в части, касающейся прав и интересов истцов о приостановлении/блокировании/прекращении или любом другом ограничении осуществления расходных наличных и/или безналичных операций по депозитным или любым другим счетам.