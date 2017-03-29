Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2017 года, 15:13

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Приватбанк оспаривает размораживание средств оффшоров, связанных с экс-акционерами

29 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

24 марта с.г. Апелляционный суд г. Киева открыл производство по апелляционной жалобе Приватбанка на постановление Печерского райсуда г. Киева от 09 февраля, которым, как писалось, было удовлетворено ходатайство компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP и в рамках обеспечения иска к Приватбанку обязали этот госбанк и его кипрский филиал должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами – в том числе, но не исключительно в части исполнения обязательств по начислению и выплате процентов в по депозитным счетам этих лиц, а также пользование/распоряжение/возврат/выплата денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц в ПриватБанке и его кипрского филиала до решения по существу спора.

Кроме того, суд первой инстанции запретил Приватбанку и его кипрскому филиалу совершать любые действия по:

- остановке/блокированию/прекращению наличных и/или безналичных операций и/или невыполнению платежных поручений/распоряжений (документов) или по любым другим ограничениям пользования/владения/распоряжения денежными средствами, размещенными на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных счетах упомянутых структур;

- списанию/перечислению денежных средств или совершению любых других операций с денежными средствами, размещенными на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах;

- воздержанию от выполнения депозитных договоров.

Ранее Окружной админсуд г. Киева рассматривал иск упомянутых компаний к НБУ и Фонду гарантирования о признании противоправным и отмене приказа временного администратора Приватбанка от 20.12.2016 года №22 «О запрете расходных операций по счетам связанных лиц» в части, касающейся прав и интересов истцов о приостановлении/блокировании/прекращении или любом другом ограничении осуществления расходных наличных и/или безналичных операций по депозитным или любым другим счетам.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом