Сегодня 29 марта 2017 года, 15:13

«Финансовая реструктуризация имеет большие перспективы», – А.Коробейников (ЮФ Sayenko Kharenko)

Своеобразным итогом сессии II Форума по реструктуризации и банкротству, посвященной финреструктуризации стало выступление Антона Коробейникова, советника ЮФ Sayenko Kharenko. Он сравнил две достаточно похожие процедуры: досудебной санации и финансовой реструктуризации, проанализировал их преимущества и недостатки.

Отметив ряд несомненных преимуществ санаций, по сравнению с банкротством, докладчик отметил, что этот институт практически не используется. А говоря о финансовой реструктуризации, Антон Коробейников отметил, что в профильном законе решены большинство проблем, присущих досудебной санации и в перспективе эти два правовых института могут быть объединены.