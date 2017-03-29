Своеобразным итогом сессии II Форума по реструктуризации и банкротству, посвященной финреструктуризации стало выступление Антона Коробейникова, советника ЮФ Sayenko Kharenko. Он сравнил две достаточно похожие процедуры: досудебной санации и финансовой реструктуризации, проанализировал их преимущества и недостатки.
Отметив ряд несомненных преимуществ санаций, по сравнению с банкротством, докладчик отметил, что этот институт практически не используется. А говоря о финансовой реструктуризации, Антон Коробейников отметил, что в профильном законе решены большинство проблем, присущих досудебной санации и в перспективе эти два правовых института могут быть объединены.
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