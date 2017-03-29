Правительство увеличило состав наблюдательного совета «Нафтогаза» до 7 человек

Кабинет министров решил увеличить состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Согласно решению, количество членов наблюдательного совета увеличивается с 5 до 7 человек.
«Соглашаемся с предложением увеличения количественного состава наблюдательного совета «Нафтогаза» с 5 до 7 членов»,- сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив, представляя проект акта.
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