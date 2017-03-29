Точку зрения банков на механизмы, предложенные Законом Украины «О финансовой реструктуризации» презентовала Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ». Она провела сравнительный анализ процедур банкротства должника и финансовой реструктуризации задолженности. Г-жа Голанова рассказала, какими соображениями руководствуются банки, принимая решение, о том к какому механизму прибегнуть.
«Во время экономического спада банкротство не может считаться эффективным инструментом», – подчеркнула докладчик, добавив, что одной из основных целей финреструктуризации как раз является предотвращение ликвидации должника и как следствие – минимизация потерь, связанных с такой ликвидацией. А применение финреструктуризации позволяет применить опции, которые в процедурах банкротства даже не рассматриваются.
«Преимущества финреструкруризации позволят урегулировать существующие портфели проблемной задолженности. Новый закон – это возможность договориться с минимальными затратами для каждой из сторон», – резюмировала Диана Голанова.
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