Сегодня 29 марта 2017 года, 15:13

«Во время экономического спада банкротство не может считаться эффективным инструментом», – Диана Голанова («Пиреус Банк МКБ»)

Точку зрения банков на механизмы, предложенные Законом Украины «О финансовой реструктуризации» презентовала Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ». Она провела сравнительный анализ процедур банкротства должника и финансовой реструктуризации задолженности. Г-жа Голанова рассказала, какими соображениями руководствуются банки, принимая решение, о том к какому механизму прибегнуть.

«Во время экономического спада банкротство не может считаться эффективным инструментом», – подчеркнула докладчик, добавив, что одной из основных целей финреструктуризации как раз является предотвращение ликвидации должника и как следствие – минимизация потерь, связанных с такой ликвидацией. А применение финреструктуризации позволяет применить опции, которые в процедурах банкротства даже не рассматриваются.

«Преимущества финреструкруризации позволят урегулировать существующие портфели проблемной задолженности. Новый закон – это возможность договориться с минимальными затратами для каждой из сторон», – резюмировала Диана Голанова.