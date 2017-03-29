Сегодня 29 марта 2017 года, 15:13

В Госспецсвязи сообщили, что в реестр подано 1 миллион 349 тысяч е-деклараций

Государственная служба специальной связи констатирует подачу 1 миллиона 349 тысяч электронных деклараций. Об этом во время заседании Кабинета министров 29 марта рассказал председатель Госспецсвязи Леонид Евдоченко.

По его мнению, несмотря на все проблемы с запуском система электронного декларирования была построена и была доказана надежность комплексной системы защиты информации в реестрах е-декларирования.

«На конец 2016 года в реестре было сохранено около 115 тысяч электронных документов», – отчитался он.

«Второй этап предусматривал более 1,5 миллиона электронных деклараций. На сегодня встает вопрос, готовился ли администратор к такой нагрузке. Ответ однозначен – да. Были увеличены скоростные каналы защищенной передачи данных до 2 гигабит. Совместно с НАПК была увеличена аппаратная часть», – рассказал Л.Евдоченко.

«На сегодня остается проблемой, что в этом аппаратном оборудовании при передаче данных в хранилище – очень низкая скорость передачи – 29 мегабит на секунду, что не является допустимым для системы массового обслуживания, которым является на сегодня государственный реестр», – отметил он.

Л.Евдоченко отчитался, что на сегодня, при таких условиях в реестр подан 1 миллион 349 тысяч декларативных документов. Сохранено почти 400 тысяч черновиков этих документов. Количество записей – более 250 миллионов.

По его словам, проблема функционирования реестра была зафиксирована 26 марта.

«Во время роста пиковой нагрузки на реестр среднее количество одновременных сессий выросла до 2 тысяч запросов в секунду. В пиковые моменты – до 50 тысяч в секунду», – отметил Л.Евдоченко.

«На сегодня сохраняется такая тенденция: 27 марта было подано 38 тысяч деклараций, 28-го – 44 тысячи и сегодня до 8 утра – 35 тысяч декларантов. Остается три дня. Мы считаем, что это будет пиковая нагрузка на систему», – отметил председатель Госспецсвязи.

По словам Л.Евдоченко, это является проблемой, так как за сутки они должны проработать 100 тысяч документов.

«Если техническими средствами не удастся решить этот вопрос, предлагается организационные. Есть категория лиц, которые должны подавать электронные декларации до 1 мая. Если НАПК проведет правильную разъяснительную работу, мы сможем уменьшить нагрузку на систему и обеспечить надежное функционирование реестра», – считает председатель Госспецсвязи.

Как известно, сайт подачи электронных деклараций фактически не работает уже почти 5 дней.