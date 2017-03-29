Сегодня 29 марта 2017 года, 15:13

Украина обжалует решение суда Лондона об ускоренном рассмотрении иска по «долгу Януковича»

Украина намерена подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении иска России по евробондам на 3 млрд долларов США, которое суд принял вчера. Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

«Сегодняшнее решение - это лишь первый этап, Украина имеет право на апелляцию», - подчеркнул он.

По словам министра, по просьбе украинских юристов суд согласился заморозить это решение до следующего заседания, которое состоится «не раньше конца апреля».

А.Данилюк подчеркнул, что решение Высокого суда не учитывает важные факторы - экономическую и военную агрессию со стороны РФ.

«Решение не признает обоснованности позиции и аргументов Украины в этом деле. Мы с уважением относимся к этому решению, но обоснованно считаем, что такое решение не учитывает имеющиеся факты экономической и военной агрессии со стороны РФ», - отметил министр.

Как сообщалось, в среду Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по евробондам на 3 млрд долларов. Он отверг все аргументы украинской стороны, в том числе, снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.