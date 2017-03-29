Сегодня 29 марта 2017 года, 13:42

Форум: «Закон содержит перечень ранее не используемых инструментов реструктуризации финансовой задолженности», – Артем Народенко (АО PwC Legal)

Артем Народенко, руководитель практики реструктуризации и банкротства АО PwC Legal рассказал участникам II Форума по реструктуризации и банкротству об особенностях защиты интересов кредиторов в ходе реструктуризации. Свое выступление он начал с анализа возможных вариантов разрешения проблем с проблемной задолженностью. Институт финансовой реструктуризации, по словам докладчика, обладает рядом преимуществ, среди которых – освобождение банков от необходимости соблюдать нормативы, налоговые льготы, ограничение влияния связанных лиц, возможность реструктуризации не только долга, но и бизнеса должника и прочее.

В то же время в профильном законе закреплены достаточно интересные гарантии и механизмы направленные на защиту прав кредиторов. Среди прочего докладчик остановился на особенностях действия моратория на период реструктуризации, порядке принятия решений на собрании кредиторов, привлечении независимых экспертов. А ключевым условием эффективности процедур финреструктуризации докладчик назвал заинтересованность в результате всех участников.