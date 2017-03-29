Сегодня 29 марта 2017 года, 13:42

II Форум по реструктуризации и банкротству: новеллы законодательства о финреструктуризации и практические проблемы их применения

II Форум по реструктуризации и банкротству продолжает работу. Отдельная сессия была посвящена альтернативному банкротству механизму – финансовой реструктуризации. Как известно, 19 октября 2016 года вступил в силу новый Закон Украины «О финансовой реструктуризации», который будет действовать три года. О новеллах этого закона и практических нюансах имплементации его положений участникам форума рассказали Ольга Билай, секретарь Наблюдательного совета, Юрий Кацер, старший советник «КПМГ-Украина» Артем Народенко, руководитель практики реструктуризации и банкротства АО PwC Legal. Представитель АМКУ Елена Гадомская рассказала о новых правилах получения государственной помощи на восстановление платежеспособности и реструктуризацию субъектов хозяйствования. Сравнительный анализ процедур финреструкрузации и санации, а также финреструктуризации и банкротства, презентовали Антон Коробейников, советник ЮФ Sayenko Kharenko и Диана Голанова, директор юридического департамента АО «Пиреус Банк МКБ» соответственно. Модерировала Юлия Кирпа, партнер ЮФ Aequo.

Ольга Билай, секретарь Наблюдательного совета, созданного во исполнение Закона Украины «О финансовой реструктуризации» рассказала о имплементации его положений. Она в частности рассказала о создании и компетенции Арбитражного комитета, Секретариата и Наблюдательного совета, а также отметила активное участие НБУ в подготовке инфраструктуры, которая позволит проводить реструктуризации по новому закону.

Елена Гадомская, главный эксперт отдела мониторинга государственной помощи департамента конкурентной политики Антимонопольного комитета Украины рассказала о новом для Украины институте госпомощи, внедренном в рамках имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС. Согласно закону АМКУ как раз выступает в качестве уполномоченного органа по вопросам предоставления госпомощи. В рамках своего выступления г-жа Гадомская рассказала, кто может претендовать на получение госпомощи, в каком виде и на каких условиях. Она также обратила внимание на особенности участия АМКУ в процедурах финансовой реструктуризации.

О рисках должников, которые связаны с финансовой реструктуризацией говорил Юрий Кацер. Отмечая высокое качество принятого закона, докладчик обратил внимание на некоторые сложности, которые могут возникнуть на практике. Он, в частности, остановился на влиянии негативного IBR-отчета на финреструктуризацию, штрафных санкциях за нарушение обязательств по раскрытию информации, а также на неоднозначности положений о влиянии реструктуризации на возможность инициирования процедуры банкротства. А говоря о рисках для кредиторов г-н Кацер проанализировал возможные последствия несогласованности положений о моратории с законодательством об исполнительном производстве, а также доказывания в делах по оспариванию реструктуризационных сделок/операций в случае последующего банкротства должника. В завершение своего выступления руководитель отдела юридического консультирования «КПМГ-Украина» поделился своим прогнозом касательно сложностей с реализацией некоторых реструктуризационных инструментов, таких как конвертация долга в капитал ООО, уменьшение уставного капитала, приобретение кредитором контроля над должником, tag along right, получение разрешения АМКУ на концентрацию.