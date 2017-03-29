Сегодня 29 марта 2017 года, 13:42

Премьер-министр призывал Н.Корчак и остальных членов НАПК уйти в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подать в отставку. Об этом он сказал во время заседания правительства после выступления председателя НАПК Натальи Корчак.

В своем выступлении Н.Корчак заявила о давлении на агентство, похвалилась достижениями и заявила, что вины агентства в том, что не работает сайт агентства нет.

«Упреки «Народного фронта» о том, что нельзя подать декларации, следует продлить срок... Все было бы хорошо, если бы не было политической составляющей. У меня впечатление, что этот реестр является заказным, он не должен функционировать. Как и не должно функционировать НАПК как орган, который имеет реальные результаты», - заявила Корчак.

Она назвала обвинения в адрес агентства безосновательными. «Давайте не будем бросаться на публику имиджевыми фразами. Именно благодаря НАПК верили Украине. Мы подняли имидж Украины на высокий уровень», - сказала Н.Корчак.

Премьер призвал членов НАПК публично признать свои ошибки и сделать полную перезагрузку. Как известно, сайт подачи электронных деклараций фактически не работает уже почти 5 дней.