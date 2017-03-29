Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2017 года, 13:42

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Премьер-министр призывал Н.Корчак и остальных членов НАПК уйти в отставку

29 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подать в отставку. Об этом он сказал во время заседания правительства после выступления председателя НАПК Натальи Корчак.

В своем выступлении Н.Корчак заявила о давлении на агентство, похвалилась достижениями и заявила, что вины агентства в том, что не работает сайт агентства нет.

«Упреки «Народного фронта» о том, что нельзя подать декларации, следует продлить срок... Все было бы хорошо, если бы не было политической составляющей. У меня впечатление, что этот реестр является заказным, он не должен функционировать. Как и не должно функционировать НАПК как орган, который имеет реальные результаты», - заявила Корчак.

Она назвала обвинения в адрес агентства безосновательными. «Давайте не будем бросаться на публику имиджевыми фразами. Именно благодаря НАПК верили Украине. Мы подняли имидж Украины на высокий уровень», - сказала Н.Корчак.

Премьер призвал членов НАПК публично признать свои ошибки и сделать полную перезагрузку. Как известно, сайт подачи электронных деклараций фактически не работает уже почти 5 дней.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом