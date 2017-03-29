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На Форуме эксперты обсуждают актуальные вопросы сопровождения процедур банкротства

29 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках процедуры банкротства в последнее время увеличивается количество исков, отметил советник ЮФ Trusted Advisors Дмитрий Абраменко, освещая особенности таких исковых производств в своем выступлении на II Форуме по реструктуризации и банкротству. Концентрация всех споров с должником в рамках процедуры банкротства увеличивает нагрузку на один процесс, считает г-н Абраменко. Среди проблем процессуального законодательства эксперт назвал: разные юрисдикции, сроки рассмотрения, статус сторон, судебный сбор. По мнению эксперта, законодатели должны учитывать основную цель процедуры банкротства – эффективное и быстрое удовлетворение прав кредиторов, и предоставлять суду и арбитражным управляющим возможности для быстрого и эффективного решения дел.

Андрей Козырицкий, старший юрист, руководитель практики банкротства и реструктуризации ЮК L.I.Group, осветил тему реализации корпоративных прав в процедуре банкротства. В частности, эксперт обратил внимание на проблематику оценки корпоративных прав, назвал документы, которые необходимо предоставить субъекту оценочной деятельности и т.д. Также г-н Козырицкий отметил важность наличия информации о том, внес ли должник средства в уставный капитал, и рассказал об особенностях выхода участника из общества и судебных возможностей для урегулирования возникающих в связи в этим проблем.

Об особенностях признания сделок недействительными рассказал Станислав Скрипник, исполнительный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm. А Андрей Конопля, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры» и арбитражный управляющий, поведал о возможностях противодействия фиктивным банкротствам. Не стоит возлагать на арбитражного управляющего сто процентов ответственности и делать «главным негодяем» в деле о банкротстве, ведь он только менеджер и не играет главную роль в процессе, добавил Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

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