Завтра судьи изберут Председателя ВАСУ

Завтра, 30 марта в 10.00 в помещении Высшего административного суда Украины начнутся сборы судей ВАСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
На повестке дня вопрос об избрании Председателя Высшего административного суда Украины.
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