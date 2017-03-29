Последний день марта приносит не только первое весеннее тепло, но и супер-скидки на участие во II Международном форуме по борьбе с подделками и пиратством «Контрафакт и пиратство — угроза национальной безопасности и экономике», который состоится 19-20 апреля 2017 года в г. Киеве.
Только в пятницу - 31 марта 2017 года - действуют единые условия участия в Форуме - 1000 грн при условии оплаты счета в тот же день.
Программа и регистрации доступны по ссылке.
В ходе работы форума запланировано рассмотрение следующих вопросов:
— мировые тенденции борьбы с подделками и пиратством;
— роль транснациональной организованной преступности в изготовлении и распространении контрафактных товаров;
— изъятие криминальных активов;
— приостановка и противодействие ввозу поддельной и пиратской продукции на таможне;
— взаимодействие государства и правообладателей в борьбе с контрафактной продукцией;
— борьба с контрафакцией и пиратством в Интернете;
— обеспечение уважения к интеллектуальной собственности;
— повышение осведомленности потребителей и их социальной ответственности;
— изучение масштабов контрафакции и пиратства;
— создание системы наказаний, обеспечившей бы соизмеримое причиненным убыткам неизбежное наказание виновного;
— борьба с контрафактными лекарственными препаратами, средствами защиты растений и сортами растений.
Контакты:
Наталия Булко – продажа билетов
(044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua
Вероника Березанская - координатор Форума от УАПП
(044) 451-40-34, mail@uaacp.org
Евгения Руженцева - по вопросам партнерства
(044) 359-06-05, e.ruzhentseva@pravo.ua
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