Сегодня 29 марта 2017 года, 13:42

Только 31.03 - ударим «черной пятницей» по подделкам и пиратству

Последний день марта приносит не только первое весеннее тепло, но и супер-скидки на участие во II Международном форуме по борьбе с подделками и пиратством «Контрафакт и пиратство — угроза национальной безопасности и экономике», который состоится 19-20 апреля 2017 года в г. Киеве.

Только в пятницу - 31 марта 2017 года - действуют единые условия участия в Форуме - 1000 грн при условии оплаты счета в тот же день.

Программа и регистрации доступны по ссылке.

В ходе работы форума запланировано рассмотрение следующих вопросов:

— мировые тенденции борьбы с подделками и пиратством;

— роль транснациональной организованной преступности в изготовлении и распространении контрафактных товаров;

— изъятие криминальных активов;

— приостановка и противодействие ввозу поддельной и пиратской продукции на таможне;

— взаимодействие государства и правообладателей в борьбе с контрафактной продукцией;

— борьба с контрафакцией и пиратством в Интернете;

— обеспечение уважения к интеллектуальной собственности;

— повышение осведомленности потребителей и их социальной ответственности;

— изучение масштабов контрафакции и пиратства;

— создание системы наказаний, обеспечившей бы соизмеримое причиненным убыткам неизбежное наказание виновного;

— борьба с контрафактными лекарственными препаратами, средствами защиты растений и сортами растений.

Контакты:

Наталия Булко – продажа билетов

(044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua

Вероника Березанская - координатор Форума от УАПП

(044) 451-40-34, mail@uaacp.org

Евгения Руженцева - по вопросам партнерства

(044) 359-06-05, e.ruzhentseva@pravo.ua