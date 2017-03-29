Сегодня 29 марта 2017 года, 12:11

В НАПК опровергают информацию о полном прекращении USAID сотрудничества с агентством

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак опровергает информацию, озвученную членом НАПК Русланом Рябошапкой о полном прекращении Агентством США по международному развитию (USAID) сотрудничества с НАПК. Об этом Н.Корчак написала на своей странице в соцсети.

«Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы. Мы не разрываем отношений», - подчеркнула она.

Отметим, накануне один из членов НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с НАПК.

«Новый закон в действии (очевидно, речь идет об изменениях в закон о е-декларировании). USAID остановил сотрудничество с НАПК», - написал Р.Рябошапка на своей странице в соцсети.

Напомним, что 23 марта Верховный Совет принял закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), который освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.