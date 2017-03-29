Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2017 года, 12:11

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В НАПК опровергают информацию о полном прекращении USAID сотрудничества с агентством

29 марта 2017 года Источник:УНИАН

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак опровергает информацию, озвученную членом НАПК Русланом Рябошапкой о полном прекращении Агентством США по международному развитию (USAID) сотрудничества с НАПК. Об этом Н.Корчак написала на своей странице в соцсети.

«Относительно сотрудничества USAID с НАПК. Опровергаю информацию в части полного прекращения сотрудничества. Сотрудничество продолжается в части политических партий, и запланированные проекты будут реализованы. Мы не разрываем отношений», - подчеркнула она.

Отметим, накануне один из членов НАПК Руслан Рябошапка заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) остановило сотрудничество с НАПК.

«Новый закон в действии (очевидно, речь идет об изменениях в закон о е-декларировании). USAID остановил сотрудничество с НАПК», - написал Р.Рябошапка на своей странице в соцсети.

Напомним, что 23 марта Верховный Совет принял закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), который освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом