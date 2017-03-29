Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2017 года, 12:11

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Необходимо установить ответственность бенефициарных собственников за доведение компаний до банкротства, - партнер ЮК FCLEX Т.Пошиванюк

29 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вторая сессия II Форума по реструктуризации и банкротству, который проходит сегодня в Киеве, посвящена вопросам сопровождения процедур банкротства. Модератор сессии Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», отметил, что одна из ключевых проблем в данной сфере – тотальная безответственность всех участников данных правоотношений.

О проблемных аспектах ответственности в рамках дел о банкротстве рассказал Тарас Пошиванюк, партнер ЮК FCLEX, особое внимание уделив уголовной ответственности. По мнению эксперта, необходимо установить ответственность за доведение до банкротства компаний также и для лиц, которые являются бенефициарными собственниками компаний (как сейчас установлено для банков). Так, в статью 219 Уголовного кодекса г-н Пошиванюк предлагает внести изменения и указать, что ответственность за доведение до банкротства несут и бенефициары, а не только акционеры. Также партнер ЮК FCLEX рассказал о практике уголовных производств за доведение до банкротства – на примере банков.

Александр Удовиченко, судья третьей судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины, осветил актуальную судебную практику по делам о банкротстве. «Не подстраивайтесь под позиции тех или иных судей, пытайтесь правильно решить ситуацию. Ваша роль в судебном процессе очень большая, поверьте мне», - посоветовал судья адвокатам, отметив важность их выступлений в суде.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
  • aequo
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом