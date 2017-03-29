Сегодня 29 марта 2017 года, 12:11

Необходимо установить ответственность бенефициарных собственников за доведение компаний до банкротства, - партнер ЮК FCLEX Т.Пошиванюк

Вторая сессия II Форума по реструктуризации и банкротству, который проходит сегодня в Киеве, посвящена вопросам сопровождения процедур банкротства. Модератор сессии Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», отметил, что одна из ключевых проблем в данной сфере – тотальная безответственность всех участников данных правоотношений.

О проблемных аспектах ответственности в рамках дел о банкротстве рассказал Тарас Пошиванюк, партнер ЮК FCLEX, особое внимание уделив уголовной ответственности. По мнению эксперта, необходимо установить ответственность за доведение до банкротства компаний также и для лиц, которые являются бенефициарными собственниками компаний (как сейчас установлено для банков). Так, в статью 219 Уголовного кодекса г-н Пошиванюк предлагает внести изменения и указать, что ответственность за доведение до банкротства несут и бенефициары, а не только акционеры. Также партнер ЮК FCLEX рассказал о практике уголовных производств за доведение до банкротства – на примере банков.

Александр Удовиченко, судья третьей судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины, осветил актуальную судебную практику по делам о банкротстве. «Не подстраивайтесь под позиции тех или иных судей, пытайтесь правильно решить ситуацию. Ваша роль в судебном процессе очень большая, поверьте мне», - посоветовал судья адвокатам, отметив важность их выступлений в суде.