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Официально опубликован Закон об обязательной подаче антикоррупционерами е-деклараций

29 марта 2017 года Источник:Українські Новини

Официальная газета Верховного Совета «Голос України» опубликовала закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. Закон опубликован в среду и вступит в силу на следующий после опубликования день, то есть 30 марта.

Согласно ему, декларации обязаны будут подавать физические лица, которые получают средства, имущество в рамках реализации на Украине программ (проектов) технической помощи или другой, в том числе бесповоротной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или каким-либо другим способом, предусмотренным программой).

Также декларации будут подавать физлица, которые систематически выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, - если финансирование таких работ осуществляется непосредственно или через третьих лиц за счет технической или другой помощи в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, декларирование распространяется на руководителей (членов высшего органа управления) общественных объединений, других непредпринимательских обществ, который осуществляют деятельность, связанную с предотвращением коррупции.

Парламент также обязал подавать декларации кандидатов на должность Президента и мэра, в депутаты Верховного Совета и местных советов, членов наблюдательных советов государственного банка, госпредприятия или прибыльной госорганизации, а также Общественного совета добропорядочности.

Все вышеуказанные лица подают первую декларации в 2018 году за период со дня вступления этого закона в силу до 31 декабря 2017 года.

Члены антикоррупционных общественных организаций обязаны будут указать в декларации сведения о названии программы (проекта) технической помощи.

Также прописывается, что не могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом сведения о размерах, видах зарплаты, благотворительной помощи, которые предоставляются вышеуказанным лицам.

Кроме того, закон продлил до 1 мая срок подачи декларации для лиц, которые подают ее впервые.

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