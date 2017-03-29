Реестр НАПК так и не починили за два дня до истечения срока подачи е-деклараций

Единый государственный реестр для подачи электронных деклараций так и не работает по состоянию на 10:30 среды. На сайте НАПК сообщается о проведении технических работ. Отметим, второй этап декларирования в пятницу, 31 марта, заканчивается.
Глава НАПК Наталья Корчак сообщила, что предприятие, которые должно обеспечивать бесперебойный доступ к реестру, должно устранить проблему в ближайшее время.
«В ходе совещания администратор пообещал откорректировать мощности реестр под количество необходимых сессий, которые не «будут ложить» реестр. Сделать это так, чтобы завтра декларанты могли выполнить свой долг», - написала она.
Также Н.Корчак отметила, что НАПК не снимает с себя ответственности.
Ранее отмечалось, что в течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности.
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