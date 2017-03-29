Сегодня 29 марта 2017 года, 12:11

В ГПУ рассказали, может ли Шокин вернуться на место генпрокурора

В Генпрокуратуре не увидели перспективы иска о восстановлении в должности, который экс-генпрокурор Виктор Шокин подал накануне в Высший административный суд.

Напомним, ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховный Совет. В.Шокин в исковом заявлении потребовал признать незаконными и упразднить постановление Верховного Совета об увольнении и два указа Президента.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что Виктор Шокин подал иск, исходя из личных интересов.

«Я думаю, это связано более с чем-то личным, не вижу здесь никакой политической составляющей или какой-то другой, о которой говорят эксперты», – заявила Лариса Сарган и добавила, что иск вряд ли поможет Шокину вернуться в кресло Генпрокурора, поскольку не было таких прецедентов, чтобы суд отменил решение Верховного Совета.