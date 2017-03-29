Сегодня 29 марта 2017 года, 10:40

II Форум по реструктуризации и банкротству: эксперты обсудили проблемы и перспективы развития института банкротства

В рамках II Форума по реструктуризации и банкротству, который проходит сегодня в Киеве, первая панельная дискуссия была посвящена теме развития института несостоятельности в Украине. Модератор дискуссии, партнер ЮК FCLEX Олег Малиневский, отметил, что Форум очень актуален, поскольку призван привлечь внимание общества к проблемам, существующим в сфере банкротства.

Об институте банкротства как экономическом инструменте рассказал Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. «Институт банкротства начинает действовать тогда, когда перестают действовать нормы материального права в части гражданского и хозяйственного законодательства», - напомнил г-н Моисеев. Банкротство, по словам эксперта, это стимулирующий фактор для роста экономики, очищения рынка от недееспособных участников, также в результате осуществляется справедливое распределение средств между кредиторами должника, создаются условия для возобновления бизнеса. Но это в идеале, а в Украине пока реализуется только одна цель банкротства – очищение рынка от недееспособных участников, обратил внимание г-н Моисеев. По его словам, процедуру банкротства бизнес должен воспринимать как льготу, а не как панацею от всех возможных негативных последствий.

Антон Молчанов, руководитель практики банкротства АО Arzinger, рассказал, что глобальными трендами развития института несостоятельности являются: продажа бизнеса, который испытывает определенные материальные трудности; трансграничное банкротство (но, по словам эксперта, в Украине оно не применяется). Глобализация ставит и вопросы – как управлять процедурами банкротства, как кооперировать взаимоотношения между кредиторами и т.п. В мае 2017 года вступят в силу обновленные правила ЕС, которые касаются банкротства, сообщил г-н Молчанов, но «от модельного закона нас отделяет пока еще огромная пропасть и нужно еще очень много работать».

О проблемах саморегулирования профессии арбитражных управляющих рассказал партнер АК «Соколовский и Партнеры», член Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих Владислав Филатов. Со стороны Минюста регулирование осуществляется «классно, результативно и прозрачно», отметил эксперт, но при этом «нарушения, которые допускаются арбитражными управляющими, поражают – они на грани уголовной ответственности», сокрушается г-н Филатов. Также есть проблемы относительно финансирования арбитражных управляющих – если посмотреть судебные решения, такого финансирования попросту нет, поэтому нужно формировать соответствующую судебную практику, чтобы судьи шли навстречу, и работа арбитражных управляющих оплачивалась, как это предусмотрено законом. «Государство готово отдавать свой функционал, но когда само сообщество будет готово», - акцентировал Юрий Моисеев, говоря о саморегулировании. По его словам, сейчас нет тенденции к объединению, и большинство арбитражных управляющих решают свои потребности поодиночке.

Проблемные аспекты гарантирования исполнения страховыми компаниями Украины своих обязательств раскрыл Сергей Тарасов, директор департамента нормативно-правового и аналитического обеспечения Лиги страховых организаций Украины.

Основная проблема сейчас – это отсутствие у государства понимания целей института банкротства, и то, что мы не уделяем внимание развитию института возобновления платежеспособности, резюмировал Олег Малиневский.