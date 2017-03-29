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Евросуд принял решение о выплате гражданину РФ 48 тыс. евро за пытки в полиции

29 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Европейский суд по правам человека принял решение о выплате жителю Нижнего Новгорода Антону Шестопалову 48 тысяч евро компенсации за пытки в отделе полиции в 2004 году. Об этом сообщает «Комитет по предотвращению пыток».

Страсбургские судьи установили, что в отношении А.Шестопалова была нарушена статья 3 Европейской конвенции, в связи с чем ему назначено 48 550 евро в качестве компенсации морального вреда. Так, в мае 2004 года тогда еще несовершеннолетнего А.Шестопалова задержали по подозрению в изнасиловании бывшей одноклассницы. После нескольких часов пыток полицейские вынудили А.Шестопалова признаться в преступлении.

«На следующий день врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Потерпевшая девушка после этого дала письменное объяснение, в котором указала, что Шестопалов ее не насиловал», - говорится в сообщении.

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