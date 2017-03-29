Сегодня 29 марта 2017 года, 10:40

Парламенту рекомендуют отменить выдачу Госгеослужбой лицензий на добычу драгоценных камней

Комитет рекомендует Верховному Совету Украины принять за основу законопроект №5696 «О внесении изменения в статью 6 закона «О государственной геологической службе Украины». Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Целью законопроекта является приведение закона в соответствие с нормами действующего законодательства путем исключения абзаца 9 части 2 статьи 6 указанного закона, в частности относительно выдачи субъектам хозяйствования лицензий на добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, осуществление контроля за соблюдением ими лицензионных условий. Подчеркивается, что действующим законодательством лицензирование такого вида деятельности не предусмотрено.

«При обсуждении было отмечено, что согласование положений законов между собой заслуживает поддержки, однако изменения технического характера не должны замещать системный подход к вопросам реализации единой государственной политики в соответствующей сфере», - говорится в сообщении.