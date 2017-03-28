он же e-mail

Сегодня 29 марта 2017 года, 00:03

Результаты практического задания: кто из кандидатов в ВС отличился?

Сегодня вечером Высшая квалификационная комиссия судей Украины деперсонифицировала работы кандидатов в Кассационные суды в составе Верховного Суда. Кто из кандидатов отличился?

Первую десятку кандидатов в Кассационный административный суд ВС (по результатам практической части экзамена) составляют: заместитель председателя Совета судей Украины, судья Житомирского апелляционного административного суда Богдан Монич, его коллега - судья Житомирского апелляционного административного суда Анна Бучик, судья Киевского апелляционного административного суда Игорь Федотов, председатель Окружного административного суда г.Киева Павел Вовк, судья Николаевского окружного административного суда Всеволод Князев, судья Киевского апелляционного административного суда Елена Ганечко, судья Высшего административного суда Украины Валентина Юрченко, судья Киевского апелляционного административного суда Виктория Мацедонская, судья в отставке (экс-судья ВАСУ) Константин Конюшко, судья Верховного Суда Украины Олег Кривенда.

В тоже время, меньше допустимого балла набрали заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович, его коллеги судьи ВАСУ Николай Алексеенко, Евгения Усенко, судья ВСУ Александр Волков, народный депутат Украины Леонид Емец и другие.

Топ-десять кандидатов в Кассационный хозяйственный суд ВС по результатам практической части экзамена: судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Александр Баранец, председатель Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов, судья в отставке (экс-судья ВСУ) Иван Шицкий, судьи ВХСУ Виталий Корсак, Ирина Панова, Владимир Погребняк, Светлана Владимиренко, Владимир Селиваненко, Нина Ткаченко, Мальвина Данилова.

Не прошли проходной порог: советник ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» Арсен Милютин, народный депутат Украины Руслан Сидорович, генеральный директор ЮК «Чернобай и Партнеры» Олег Чернобай и др.

Первая десятка кандидатов в Кассационный уголовный суд ВС: судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Надежда Стефанив, судья Высшего специализированого суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Вячеслав Наставный, его коллега – судья ВССУ Валентина Щепоткина, заместитель председателя ВССУ Станислав Кравченко, судья Апелляционного суда Закарпатской области Александр Марчук, судья Апелляционного суда Донецкой области Василий Огурецкий, его коллега – судья донецкой апелляции Геннадий Гришин, судья Попаснянского районного суда Луганской области Николай Мазур, судья Апелляционного суда Ровенско области Вячеслав Маринич, адвокат Константин Докийчук.

В то же время не прошли: судья ВСУ Николай Короткевич и др.

«Топ-десять» кандидатов в Кассационный гражданский суд ВС по результатам практической части экзамена: юрист ЧАО «Експоинвест» Евгений Синельников, судья ВССУ Ольга Ступак, ее коллега судья ВССУ Елена Сытник, судья Апелляционного суда г.Киева Любовь Полывач, ее коллега – судья киевской апелляции Наталия Антоненко, судья Печерского районного суда Киева Олеся Батрын, судья Приморского районного суда города Одессы Сергей Погребной, судья ВССУ, член Высшего совета правосудия Алла Лесько, судья Апелляционного суда Черновицкой области Игорь Лысак, судья ВССУ Галина Мостовая.

Председатель ВСУ Ярослав Романюк набрал 75 баллов и проходит к следующему этапу, председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко набрала 71 балл и также продолжает участие в конкурсе, председатель ВССУ Борис Гулько набрал 70 баллов и проходит дальше.

В то же время не преодолела минимальный барьер судья ВССУ Майя Гримич и др.