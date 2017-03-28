Высшей квалификационной комиссией судей Украины установлены результаты выполненного 21 февраля практического задания в рамках процедуры конкурса в кассационные суды в составе ВС.
Результаты практических заданий участников экзамена:
Кассационный административный суд;
Кассационный хозяйственный суд;
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