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Стало известно, сколько кандидатов в судьи ВС преодолели проходной барьер в каждой из юрисдикций

28 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины продолжает свою работу. ВККС приступила к определению результатов практической части. Докладчик по этому вопросу Михаил Макарчук сообщил, что 521 кандидат был зарегистрирован на практическую часть. Один кандидат в судьи Кассационного хозяйственного суда ВС не сдал работу о чем был составлен "акт внештатной ситуации". В систему загружено 102 работы административной юрисдикции, 107 работ хозяйственной, 147 работ уголовной и 165 работ гражданской. В результате установления минимального допустимого бала по каждой из юрисдикции проходной барьер преодолело 70 кандидатов административной юрисдикции, 76 кандидатов хозяйственной, 87 кандидатов уголовной и 106 кандидатов гражданской. На данный момент ВККС занимается процессом деперсонификации работ кандидатов.

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