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Нарушения порядка сдачи экзамена при исполнении практического задания не повлияли на результаты,- ВККС

28 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу рассмотрения протоколов регистрации нарушений на этапе исполнения практического задания 21 февраля с.г. По словам докладчика по этому вопросу Михаила Макарчука, кандидаты в судьи ВС перед написанием работ были уведомлены о запрете на нарушение целостности тетради практического задания. Как установили уполномоченные представители ВККС, целостность тетради была нарушена в работах трех кандидатов – допустив грамматическую ошибку они вырвали страницу. Как пояснила одна из кандидатов, она не подумала о последствиях. Г-н Макарчук считает, что такие действия на окончательный результат не влияют. Коллегиально вопрос решался в совещательной комнате. По результатам совещания ВККС решила признать нарушение порядка сдачи экзамена при исполнении практического задания как таким, что не влияет на результаты экзамена.

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