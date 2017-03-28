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В НАПК рассказали о восстановлении работы реестра е-деклараций

28 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось в ГП «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу Единого государственного реестра деклараций в связи с прекращением работы реестра.

Однако, как сообщают в пресс-службе НАПК, указанное предприятие не предоставило Национальному агентству информацию о причинах перебоев и мероприятия, проводимые для их устранения. Сейчас специалисты Национального агентства, ответственные за IT-направление, находятся в ГП «Украинские специальные системы», чтобы выяснить эти вопросы.

Как отметили в НАПК, агентство заблаговременно приняло меры по дооснащению аппаратной базы Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, позволяет увеличить количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы до 50 - 70000.

Дооснащение аппаратной базы Реестра выполнено в соответствии с техническими требованиями, предоставленных администратором системы - Государственным предприятием «Украинские специальные системы».

В частности был увеличен объем оперативной памяти и расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование и проведения реконфигурации оборудования.

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Фантом 28 марта 2017 года 18:22 #

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