Сегодня 28 марта 2017 года, 19:30

В НАПК рассказали о восстановлении работы реестра е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось в ГП «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу Единого государственного реестра деклараций в связи с прекращением работы реестра.

Однако, как сообщают в пресс-службе НАПК, указанное предприятие не предоставило Национальному агентству информацию о причинах перебоев и мероприятия, проводимые для их устранения. Сейчас специалисты Национального агентства, ответственные за IT-направление, находятся в ГП «Украинские специальные системы», чтобы выяснить эти вопросы.

Как отметили в НАПК, агентство заблаговременно приняло меры по дооснащению аппаратной базы Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, позволяет увеличить количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы до 50 - 70000.

Дооснащение аппаратной базы Реестра выполнено в соответствии с техническими требованиями, предоставленных администратором системы - Государственным предприятием «Украинские специальные системы».

В частности был увеличен объем оперативной памяти и расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование и проведения реконфигурации оборудования.