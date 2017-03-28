Сегодня 28 марта 2017 года, 17:59

С 1 апреля правительство запускает реструктуризацию долгов ТКЭ

С 1 апреля 2017 года Кабинет министров Украины запускает реструктуризацию долгов предприятий теплокоммунэнерго. Об этом сегодня на совещании в правительстве, посвященному результатам отопительного сезона 2016-2017 годов, сообщил профильный вице-премьер-министр, глава Минрегиона Геннадий Зубко.

«Мы запускаем в действие механизм по реструктуризации долгов (теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и водоканалов за использованную электрическую энергию, - ред.). С 1 апреля запускается реестр, и я бы хотел, чтобы все лицензиаты присоединились к решению этого вопроса, чтобы они посмотрели, как можно реструктуризировать свои долги и списать штрафы и пени», - отметил Г.Зубко.

Также он добавил, что предприятия, которые задолжали, могут получить субвенции от государства, чтобы снизить свою задолженность.