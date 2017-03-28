Сегодня 28 марта 2017 года, 17:59

Суд вернется к рассмотрению иска о возвращении государству Запорожского титано-магниевого комбината

Специализированная антикоррупционная прокуратура добилась отмены решения суда первой инстанции оставить без рассмотрения иска о возврате государству Запорожского титано-магниевого комбината, который при президентстве В.Януковича перешел под контроль олигарха Д.Фирташа.

«28 марта Донецкий апелляционный хозяйственный суд (который сейчас базируется в Харькове) удовлетворил апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Хозяйственного суда Запорожской области вернуть без рассмотрения дело о расторжении договора учреждения общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) и возврата комбината полностью в сферу государственного управления. Таким образом, коллегия судей приняла решение вернуть дело на рассмотрение в Хозяйственный суд Запорожской области, который теперь будет решать, когда назначать следующие заседания», – говорится в сообщении.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура трижды подавала иск в деле ЗТМК в Хозяйственный суд Киева из-за невыполнения инвестором (компанией с орбиты Дмитрия Фирташа) взятых на себя обязательств. Последний раз – 25 января. Перед тем этот суд дважды отказался рассматривать дело, мотивировав это тем, что представители САП не предоставили доказательств уплаты судебного сбора.