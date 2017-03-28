Сегодня 28 марта 2017 года, 17:59

Минэкономики хочет приватизировать все цирки и бани

Министерство экономического развития и торговли выступает за приватизацию государственных цирков. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, министерство готовит документ, который распределит существующие государственные активы на несколько групп: предприятия, которые необходимо оставить в госсобственности («Укрзализныця», «Энергоатом» и прочие), предприятия, которые необходимо продать, предприятия которые необходимо реорганизовать (например лесхозы) и предприятия, которые необходимо ликвидировать (предприятия-пустышки).

М.Нефедов отметил, что государство не должно выполнять непрофильные для него функции и привел в качестве примера цирки.

«Должно ли государство владеть государственными цирками? Это что - священное обязательство государства? Есть Cirque du Soleil - коммерческое предприятие - людям нравится и они покупают билеты. Почему государство должно содержать и дотировать цирки?» - Задаелся вопросом М.Нефедов.

Также в качестве примера он привел бани, которые были на балансе множества предприятий и ведомств, и которые по оценке председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса составляют около 10% от количества активов, доступных к приватизации.