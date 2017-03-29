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Сегодня 29 марта 2017 года, 10:40

В Киеве начал работу II Форум по реструктуризации и банкротству

В Киеве в Premier Palace Hotel начал свою работу II Форум по реструктуризации и банкротству, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер Форума — ЮК FCLEX, экспертный партнер — ЮК L.I.Group.

Во время первой сессии Форума - панельной дискуссии о развитии института несостоятельности - запланировано обсудить эффективность применения процедур банкротства, в том числе физлиц, глобальные тренды развития института несостоятельности в контексте украинских реалий, перспективы саморегулирования профессии арбитражных управляющих, а также проблемные аспекты гарантирования исполнения страховыми компаниями Украины своих обязательств.

Далее на Форуме состоятся сессии та такие темы: «Сопровождение процедур банкротства», «Финансовая реструктуризация», «Реализация имущества в процедуре банкротства», «Банкротство банков», а также обсуждение-баттл «Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства».

Среди участников II Форума по реструктуризации и банкротству – юристы ведущих юрфирм, представители Министерства юстиции, ФГВФЛ, банков, бизнеса и другие эксперты.