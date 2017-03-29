Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2017 года, 10:40

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Киеве начал работу II Форум по реструктуризации и банкротству

29 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве в Premier Palace Hotel начал свою работу II Форум по реструктуризации и банкротству, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер Форума — ЮК FCLEX, экспертный партнер — ЮК L.I.Group.

Во время первой сессии Форума - панельной дискуссии о развитии института несостоятельности - запланировано обсудить эффективность применения процедур банкротства, в том числе физлиц, глобальные тренды развития института несостоятельности в контексте украинских реалий, перспективы саморегулирования профессии арбитражных управляющих, а также проблемные аспекты гарантирования исполнения страховыми компаниями Украины своих обязательств.

Далее на Форуме состоятся сессии та такие темы: «Сопровождение процедур банкротства», «Финансовая реструктуризация», «Реализация имущества в процедуре банкротства», «Банкротство банков», а также обсуждение-баттл «Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства».

Среди участников II Форума по реструктуризации и банкротству – юристы ведущих юрфирм, представители Министерства юстиции, ФГВФЛ, банков, бизнеса и другие эксперты.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • АФ «Династия»
    integrites
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом