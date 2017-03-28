Сегодня 28 марта 2017 года, 17:59

В НАПК намерены провести срочное заседание агентства из-за «падения» сайта

Источник:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должен срочно провести заседание, чтобы разобраться, почему сайт для представления деклараций о доходах не работает уже неделю. Об этом заявил на своей странице в Facebook один из членов НАПК Руслан Рябошапка.

«Ситуация с функционированием Единого государственного реестра деклараций становится, к сожалению, взрывоопасной. Внес предложение о срочном созыве заседания НАПК, на котором мы должны сегодня же найти решение проблемы», - написал он.

В свою очередь в соцсетях чиновники и депутаты массово жалуются на падение сайта, а объединение общественных организаций и экспертов Украины «Реанимационный пакет реформ» иронически предлагает найти виновного в этом.