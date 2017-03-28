Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 марта 2017 года, 16:28

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Определены минимально допустимые баллы для хозяйственной и административной юрисдикции в рамках конкурса в ВС

28 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходят заседания коллегий по вопросу установления минимально допустимого бала по результатам практического экзамена кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

В начале заседания одной из коллегий, председатель ВККС Сергей Козьяков отметил, что в последнее время члены Комиссии и секретариат работает с пятикратной нагрузкой. Секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка проинформировал, что на подэтап этапа экзамен – практическую часть зарегистрировалось 108 кандидатов - претендентов в Кассационный хозяйственный суд ВС. Члены Комиссии проверяли отсканированные и деперсонифицированные работы.

«Следует определить минимальный допустимый балл – маркер, позволяющий определить тех, кто будет продолжать конкурентную борьбу», - отметил г-н Щотка перед тем, как коллегия удалилась в совещательную комнату для того, чтобы определить проходной балл для «хозяйственников». После выхода было озвучено, что минимальный балл составляет 70.

В параллельном зале коллегия членов ВККС определила 67 баллов как проходной для административной юрисдикции.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Antika
  • АФ «Династия»
    aequo
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом