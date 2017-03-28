Сегодня в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходят заседания коллегий по вопросу установления минимально допустимого бала по результатам практического экзамена кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда.
В начале заседания одной из коллегий, председатель ВККС Сергей Козьяков отметил, что в последнее время члены Комиссии и секретариат работает с пятикратной нагрузкой. Секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка проинформировал, что на подэтап этапа экзамен – практическую часть зарегистрировалось 108 кандидатов - претендентов в Кассационный хозяйственный суд ВС. Члены Комиссии проверяли отсканированные и деперсонифицированные работы.
«Следует определить минимальный допустимый балл – маркер, позволяющий определить тех, кто будет продолжать конкурентную борьбу», - отметил г-н Щотка перед тем, как коллегия удалилась в совещательную комнату для того, чтобы определить проходной балл для «хозяйственников». После выхода было озвучено, что минимальный балл составляет 70.
В параллельном зале коллегия членов ВККС определила 67 баллов как проходной для административной юрисдикции.
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