Сегодня 28 марта 2017 года, 16:28

Определены минимально допустимые баллы для хозяйственной и административной юрисдикции в рамках конкурса в ВС

Сегодня в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходят заседания коллегий по вопросу установления минимально допустимого бала по результатам практического экзамена кандидатов на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

В начале заседания одной из коллегий, председатель ВККС Сергей Козьяков отметил, что в последнее время члены Комиссии и секретариат работает с пятикратной нагрузкой. Секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка проинформировал, что на подэтап этапа экзамен – практическую часть зарегистрировалось 108 кандидатов - претендентов в Кассационный хозяйственный суд ВС. Члены Комиссии проверяли отсканированные и деперсонифицированные работы.

«Следует определить минимальный допустимый балл – маркер, позволяющий определить тех, кто будет продолжать конкурентную борьбу», - отметил г-н Щотка перед тем, как коллегия удалилась в совещательную комнату для того, чтобы определить проходной балл для «хозяйственников». После выхода было озвучено, что минимальный балл составляет 70.

В параллельном зале коллегия членов ВККС определила 67 баллов как проходной для административной юрисдикции.