Сегодня 28 марта 2017 года, 16:28

Судейское сообщество призвало НАПК в ближайшее время обеспечить доступ к реестру деклараций

Судейское сообщество призвало Национальное агентство по предупреждению коррупции как можно быстрее обеспечить доступ субъектов декларирования к серверам НАПК, восстановить надлежащую работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации административных судей Украины.

К указанному заявлению также присоединились Ассоциация развития судейского самоуправления Украины, Ассоциация судей хозяйственных судов Украины, Ассоциация следственных судей Украины, Всеукраинская общественная организация «Ассоциация судей и работников судов Украины», общественная организация «Всеукраинская ассоциация женщин-судей».

Как отмечают судьи в заявлении, отсутствие доступа к реестру НАПКа создает существенные препятствия для своевременного исполнения обязанности по декларированию активов. Как следствие, существует угроза, что значительная часть декларантов окажется под угрозой привлечения их к ответственности без вины. Это может быть использовано как средство давления на судей, а следовательно посягает на независимость судебной ветви власти.

В заявлении отмечается, что судьи и работники аппаратов судов в 2017 году подают электронные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

Как ранее сообщала «ЮП», сегодня реестр электронных деклараций совсем перестал работать. Согласно сообщениям в соцсети, многие декларанты уже на протяжении нескольких последних дней испытывали трудности с подачей декларации онлайн.