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Суд ЕС признал законными санкции против «Роснефти»

28 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Европейский суд в Люксембурге признал санкции ЕС против российской госкомпании «Роснефть» обоснованными.

«Роснефть» подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению «Роснефти», Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск «Роснефти» в Суд ЕС, так как российская компания оспаривала постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. «Роснефть» также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

«Роснефть» оспаривает европейские санкции в отношении нефтяного сектора, которые ограничивают поставки товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России, а также положения о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе «Роснефти».

Иски в связи с европейскими санкциями подали также «Газпром нефть», ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело «Роснефти» против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года «Газпром нефть» и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску «Роснефти».

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