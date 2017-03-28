Сегодня 28 марта 2017 года, 14:57

Фонд госимущества рассчитывает завершить большую приватизацию до 2020 года

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) ожидает завершения большой приватизации в стране до 2020 года. Об этом сегодня на пресс-конференции на тему: «Новый закон о приватизации - путь к ускорению продажи государственных активов» сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.

«Мы бы очень хотели, чтобы вся большая приватизация и большая часть малой приватизации состоялась именно до 2020 года», - сказал он.

Содействовать этому, по словам г-на Билоуса, должен новый законопроект о приватизации. И.Билоус также отметил, что указанный законопроект уже отправлен в соответствующие министерства на согласование.

«Мы будем содействовать его проталкиванию в Кабинете министров для того, чтобы он уже в первом полугодии попал в парламент в профильный комитет и мы начали там профессиональные обсуждения», - сказал глава Фонда.