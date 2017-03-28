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Минюст обратится в Евросуд о непризнании решений российских судов, - министр юстиции Петренко

28 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Как ранее сообщала «ЮП», стало известно, что Ессентукский городской суд РФ принял решение о заочном аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В связи с этим министр юстиции Украины Павел Петренко выступил с заявлением, в котором сообщил, что решение россйиского суда «это месть А.Яценюку за последовательную политику противодействия российской агрессии. Это плата за международные судебные иски и санкции против России, месть за политику энергетической независимости и развитие оборонного сектора Украины».

«Это судилище еще раз доказывает, что в России не существует независимого правосудия, а обвинительные приговоры против украинцев пишут в Кремле. Таким образом, в России и оккупированном Крыму уже осуждены сотни украинских граждан.

Мы с беспокойством наблюдаем за свертыванием остатков демократии в России, проявляются, в частности, в массовых незаконных арестах собственных граждан и преследовании украинцев. На следующей неделе у меня будет встреча с Нильсом Мужниексом, Комиссаром Совета Европы по правам человека, в которой обязательно обращу его внимание на эти позорные факты нарушения прав украинцев в России», - отметил министр юстиции.

Также, по словам г-на Петренко, Министерство юстиции обратится с разъяснением ко всем государствам о непризнании решений российских судов. Также украинская сторона планирует обратить внимание Европейского суда по правам человека на указанный процесс.

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