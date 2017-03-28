Сегодня 28 марта 2017 года, 14:57

Реестр электронных деклараций не работает

Единый государственный реестр для подачи электронных деклараций не работает по состоянию на 12:30 вторника. Согласно уведомлению на сайте, проводятся технические работы.

В течение последних дней многие субъекты декларирования открыто жалуются на работу реестра деклараций и отмечают невозможность подачи финансовой отчетности.

«Как и в октябре, как и десятки моих коллег тогда и сейчас, столкнулась с проблемой неработающего сайта НАПК», - написала в Facebook первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

В частности, по словам депутата Ольги Черваковой, реестр не работал даже ночью. А замглавы Госкино Сергей Неретин сетовал, что сервер все время перегружен, и ему уже третий день не удается заполнить декларацию.

Жалобы ранее выражали и другие чиновники. В частности, о сбоях реестра сообщили в социальной сети Facebook замминистра экономразвития и торговли Макс Нефедов, депутат НФ Александр Сочка, замминистра юстиции Анна Онищенко и др.

На проблемы реестра отреагировал член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка. Чиновник инициирует проведение внеочередного заседания агентства, на котором предлагает решить проблемы с функционированием реестра электронных деклараций. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ситуация с функционированием Единого государственного реестра деклараций становится, к сожалению, взрывоопасной. Внес предложение о срочном созыве заседания НАПК, на котором мы должны сегодня же найти решение проблемы», - написал он.

Отметим, что 31 марта заканчивается второй этап декларирования.