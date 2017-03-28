В.Шокин просит суд признать незаконным приказ о его увольнении

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении, а также постановление Верховного совета, которая одобрила его увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе ВАСУ.
«Ответчиками являются Президент и Верховный Совет», - отмечается в сообщении.
По ее словам, суд открыл производство по иску Шокина и назначил судебное заседание на 10 апреля на 15:30.
Напомним, 29 марта 2016 года парламент одобрил увольнение В.Шокина, 3 апреля 2016 года П.Порошенко уволил В.Шокина.
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