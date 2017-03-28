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Сегодня 28 марта 2017 года, 13:26

СМИ: Депутаты хотят отменить выходной 2 мая

Комитет Верховного Совета по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем. Об этом идет речь в проекте новой редакции Трудового кодекса (№1658), который готовится ко второму чтению.

По данным СМИ, соответствующая поправка была подана депутатами от фракции «Народный фронт» Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и бывшим депутатом от НФ, ныне первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.

Согласно учтенной комитетом поправке, днем государственного праздника, в который не проводится работа, остается лишь 1 мая - Международный день солидарности трудящихся. Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.

Напомним, 5 ноября 2015 года парламент принял в первом чтении новую редакцию Трудового кодекса, который входил в перечень необходимых для либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины законопроектов.