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МВД запустило сервис проверки легитимности справок о несудимости

28 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины можно проверить легитимность справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины. С помощью сервиса можно проверить справки, которые выданы не позднее 1 февраля 2017 года.

Напомним, что с 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине начали выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно со вторника по субботу, в удобное время с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации.

Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.

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