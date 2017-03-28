Сегодня 28 марта 2017 года, 13:26

МВД запустило сервис проверки легитимности справок о несудимости

На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины можно проверить легитимность справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины. С помощью сервиса можно проверить справки, которые выданы не позднее 1 февраля 2017 года.

Напомним, что с 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине начали выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно со вторника по субботу, в удобное время с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации.

Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.