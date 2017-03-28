В парламенте рассказали о предлагаемых изменениях в новый Трудовой кодекс

Комитет парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения проинформировал о рассмотрении положений проекта нового Трудового кодекса о запрете дискриминации в сфере труда. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховного Совета Украины.
Отмечается, что 15 марта 2017 года члены комитета рассмотрели сравнительную таблицу к проекту Трудового кодекса Украины №1658. Отмечается, что неоднократно менялась и позиция относительно положений статьи 3 о запрете дискриминации в сфере труда. Так, к этой статье были внесены предложения, которые дополняют перечень признаков, по которым запрещается дискриминация в сфере труда. Следовательно, этот перечень предлагается дополнить признаками:
• сексуальная ориентация;
• отношение к полу или половым отношениям;
• гендерная идентичность;
• беременность;
• обращение или вероятное обращение о социальном отпуске или отпуске по уходу за ребенком или в связи с усыновлением ребенка;
• принадлежность к категории внутренне перемещенных лиц; призыв или возможность призыва на мобилизационные учения или военную службу по мобилизации;
• участие в антитеррористической операции; семейное положение; принадлежность к философским или иным мировоззренческим убеждениям.
При этом отмечается, что комитет не изымал из текста проекта Трудового кодекса нормы, содержащие запрет дискриминации в сфере труда.
«С целью урегулирования отдельных положений проекта Трудового кодекса №1658, который готовится ко второму чтению, 11 апреля 2017 состоится заседание Комитета, о времени и месте проведения которого будет сообщено дополнительно», - отмечается в сообщении. Напомним, комитет Верховного Совета Украины по вопросам социальной политики в апреле рассмотрит антидискриминационные поправки в Трудовой кодекс.
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