НБУ еще не получал уведомления о покупке украинской «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины еще не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов относительно покупки ПАО «Сбербанк» или соответствующих документов для приобретения существенного участия. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
«Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банка, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства», - отметили в пресс- службе.
При этом НБУ напоминает, что поддерживает цивилизованный выход банков с российским государственным капиталом из украинского рынка, в том числе путем их продажи.
Ранее стало известно, что Сбербанк продает свою украинскую «дочку». Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева - Саид. Еще одним покупателем выступит Norvik Banka Григория Гусельникова.
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