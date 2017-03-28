Сегодня 28 марта 2017 года, 11:55

НБУ еще не получал уведомления о покупке украинской «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины еще не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов относительно покупки ПАО «Сбербанк» или соответствующих документов для приобретения существенного участия. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банка, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства», - отметили в пресс- службе.

При этом НБУ напоминает, что поддерживает цивилизованный выход банков с российским государственным капиталом из украинского рынка, в том числе путем их продажи.

Ранее стало известно, что Сбербанк продает свою украинскую «дочку». Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева - Саид. Еще одним покупателем выступит Norvik Banka Григория Гусельникова.