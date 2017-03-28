Сегодня 28 марта 2017 года, 11:55

Украина в 2016 году выплатила 300 млн евро и более 12 млн грн за проигранные дела в Евросуде, - Минюст

В 2016 году Украина выплатила 300 млн евро и более 12 млн грн за проигранные дела в Европейском суде по правам человека. Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства юстиции Украины на журналистский запрос.

Средства уплачены по 90 проигранными судебными делами.

Наибольшую сумму возмещения морального и материального ущерба по делу «Агрокомплекс против Украины» получило ЗАО «Научно-производственное объединение «Агрокомплекс». В частности, в 2016 году было выплачено по данному делу 154 млн евро и 5,4 млн грн.

В деле «East/West Alliance Limited против Украины» уплаченные суммы возмещения составили 138,3 млн евро и 4,8 млн грн.

«Как известно, ирландское предприятие East / West Alliance Limited, размещенное в Дублине с представительством на Украине, было лишено принадлежащих ему 6 самолетов Ан-28 и 8 самолетов Л-410 в очень своевольный образ вопреки принципу верховенства права», - отмечает издание.

В деле «Щичка и другие против Украины» возмещено 16,9 млн евро и 573 тыс. грн. Решение Евросуда касается 572 граждан Украины.

Дело «Тихонова и другие против Украины» забрало из бюджета Украины 10 600 000 евро и 383 тыс. грн компенсаций. Евросуд удовлетворил требования истца, который пожаловался на выбивание работниками милиции показаний с целью получения признания в убийстве.

Кроме этого, на 2016 год Украина имела задолженность за 26 судебными делами.