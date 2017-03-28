В МИД озвучили новый прогноз по «безвизу» для Украины

В Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.
«С 28 марта граждане Грузии будут путешествовать в страны ЕС без виз. До лета - и украинцы», - подчеркнули украинские дипломаты.
Как сообщалось ранее, глава Представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня. Следующим этапом на пути к отмене виз для украинцев станет голосование в Европейском парламенте, которое запланировано на 6 апреля.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года – 2016» Вектор будущего
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: