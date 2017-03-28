Сегодня 28 марта 2017 года, 11:55

Российский суд решил заочно арестовать экс-премьер-министра А.Яценюка

Ессентукский городской суд РФ принял решение о заочном аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Его обвиняют в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве и приготовлении к преступлению. Об этом говорится на сайте суда.

«Постановлением суда в отношении А.Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

А.Яценюку предъявлены обвинения в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также ему вменяют ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.

Ранее экс-премьер на своей странице в Facebook сообщил о намерении российского суда арестовать его. А.Яценюк опубликовал соответствующее уведомление МИД Украины.