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Школы обяжут обнародовать свои расходы в интернете

28 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

С целью предотвращения незаконного использования средств, выделяемых учебным заведениям, а также злоупотребления родительскими взносами в законе об образовании заложена норма, согласно которой школы должны обнародовать информацию о своих расходах.

Об этом на пресс-конференции сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

«В проекте закона об образовании, который принят в первом чтении, мы записали обязательную норму для каждого учебного заведения Украины публиковать на своих интернет-страницах четкий отчет об их доходах как из бюджетных источников, так и от родителей, и их расходы, и поэтому все станет прозрачным и понятным, и родители смогут контролировать и понимать, сколько денег это учебное заведение и на что именно получило из бюджетов – как государственного, так и местного уровня», – сказала Л.Гриневич.

Министр отметила, что также нужно преодолеть такое явление, как репетиторство, когда учителя сознательно не предоставляют на уроках весь необходимый материал, таким образом стимулируя дополнительные занятия.

«Мы работаем и с родительским организациями, чтобы это своевременно выявлять. Мы понимаем, что здесь нужно работать над повышением социального статуса учителя. И то, что мы продвинули в этом году по единой тарифной сетке, подняли на два тарифных разряда социальный статус учителя, а также общее повышение заработной платы учителей на 50%, – это тот шаг навстречу учителю. И мы рассчитываем, что будет шаг учителей навстречу реформе», – сказала руководитель МОН.

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